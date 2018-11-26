صور وفيديو | وقفات امام فروع بنك فلسطين بصفته الحافظ الامين للضمان الاجتماعي

رام الله - وطن: نظم الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، وقفات احتجاجية، اليوم، أمام عدة فروع لبنك فلسطين في الضفة، بصفته الحافظ الأمين لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "ما معي مصاري تحفظها"، "فلسطين أكبر من الجميع"، "لا لقانون الدمار"، "اسحبوا الحافظ"، وغيرها من اللافتات.

يأتي ذلك، وسط تصاعد الغضب الشعبي على بدء تطبيق قانون الضمان في مختلف محافظات الضفة الغربية .

اعتصام في مدينة الخليل:

رام الله :

نابلس: