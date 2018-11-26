الشهيد الممرض رمزي أبو يابس.. أسير سابق وأب لطفلين

بيت لحم- وطن: استشهد الممرض رمزي أبو يابس (32 عاماً) من مخيم الدهيشة ببيت لحم، برصاص جنود الاحتلال شمال الخليل.

والشهيد أبو يابس متزوج وأب لطفلين، اعتقله الاحتلال قبل 10 سنوات على خلفية نشاطه الطلابي في الجامعة.

يرأس الشهيد قسم التأهيل في مستشفى الجمعية العربية ببيت لحم، حيث يذهب منذ ستة شهور بسيارته إلى الخليل يومياً، لعلاج مريضة هناك، وفق ما أكدت عائلته.

وقد أصيب الممرض أبو يابس بثلاث رصاصات في الصدر والرقبة، وقام جنود الاحتلال باختطاف جثمانه من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر.

وذكرت مصادر عبرية ان ثلاثة جنود اصيبوا بجراح مختلفة جراء دهسهم على مفرق جوش عتصيون قرب بيت لحم، فيما قالت مصادر محلية ان ما حدث عبارة عن حدث سير.

وأكد شهود عيان أن أبو يابس تفاجأ بمجموعة من جنود الاحتلال وقوات مما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وبرفقتهم جرافة على طريق فرعي ما تسبب بفقد سيطرته على مركبته، وعلى الفور أطلق الجنود الرصاص صوبه، ما تسبب باستشهاده على الفور.