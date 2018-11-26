في عامها الأول .. "بيبسيكو فلسطين" تحصل على 3 شهادات تميز في نظام سلامة الغذاء

أريحا-وطن: عمدت الشركة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة "بيبسيكو" – أريحا، فلسطين منذ انطلاقتها في بداية العام الحالي 2018 على اثبات وجودها في السوق الفلسطيني من خلال الالتزام بأعلى المعاير العالمية للجودة والسلامة الغذائية، والتي تبدأ بالتزام فريق العمل الدائم للوصول الى أفضل النتائج التي تلبي حاجات المستهلك الفلسطيني ورغباته.

وقد حققت الشركة في عامها الأول العديد من النجاحات من خلال اتمام مراحل التدقيق على كافة المرافق والعمليات وحصولها على شهادات عالمية في مجال الجودة والسلامة الغذائية مثل "AIBI" و"FSSC 22000".

لقد عكست هذه الإنجازات صفات فريق العمل والتي تمحورت حول المهنية العالية والعمل بروح الفريق، وعمل طاقم العمل كاملا بجدية مطلقة للوصول الى المعايير والمواصفات العالمية.

اجتازت الشركة الحديثة أول تدقيق داخلي لها من خلال شركة بيبسيكو العالمية في شهرها العاشر من انطلاقها في العام الحالي، وقد أكد مدير العمليات التابع للشركة العالمية في المنطقة تقديره العميق لهذا الأداء، مشيرا الى أن حصول شركة المجموعة الحديثة على تقييم مميز يدل على عزم الشركة على التقدم واثبات قدرتها على التميز المستمر والحضور الفعال والدائم في السوق الفلسطيني.

كما اجتازت شركة المجموعة الحديثة مراحل التدقيق على نظام ادارة السلامة الغذائية "AIBI" وتطبيقاته وفعاليته محققة درجة الامتياز في هذا المجال، وقد ابدى مستشار شركة AIBI للتدقيق اعجابه الكبير وتقديره لما حققته شركة المجموعة الحديثة في عامها الاول.

وتتويجا لسعي الشركة الدائم للتطور على مختلف المستويات بما فيها الجودة والسلامة الغذائية، فقد نجحت شركة المجموعة الحديثة بالحصول على شهادة نظام ادارة السلامة الغذائية "FSSC22000".

بعد اجتياز مراحل التدقيق من قبل مؤسسة "Lloyd’s"، والتي بدورها تضع شركة المجموعة الحديثة بالطليعة ضمن الشركات المعبئة لمنتجات بيبسي حول العالم.

ان سعي شركة المجموعة الحديثة لتحقيق الاهداف التي وضعتها مستمر بكل ما يحتاجه ذلك من جهد وامكانيات تكفل النجاح والتنمية المستدامة، واكدت الشركة منذ انطلاق اعمالها اعلاءها قيم المجتمع المحلي والتزامها بالقوانين والتشريعات المحلية، وخضوعها المستمر للرقابة والفحص من قبل الجهات الرقابية المختلفة، وتحقيقا لهذا التوجه فان شركة المجموعة الحديثة تستعد قبل نهاية العام الحالي 2018 للحصول على شهادة علامة الجودة الفلسطينية التي تمنحها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية للشركات التي تستوفي شروط الحصول على الشهادة.