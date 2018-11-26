"إطار" يستضيف شخصيات مؤثرة تدير ندوات في روابي

روابي-وطن: يواصل برنامج "إطار" عقد محاضرات وندوات أسبوعية، تتناول مواضيع قيّمة في كافة المجالات التي تهم الفئات المختلفة من الشعب، حيث استضافت ندوتين جديدتين الأولى بعنوان "لكل صورة وكلمة.. حكاية" والتي أدارتها الصحفيتان كريستين وعرين ريناوي، فيما حملت الثانية عنوان "واقعنا بين الدين والتدين" وأدارها مُعد ومقدم البرامج الإذاعية عنان الشامي، وذلك في قاعة السينما وسط كيو سنتر مدينة روابي.

ففي ندوة "لكل صورة وكلمة.. حكاية"، تطرقت المصورة الصحفية عرين إلى تجربتها مع التصوير والعقبات التي مرّت بها، وكيف استطاعت أن تصبح اسما معروفا بين المصورين الفلسطينيين، حتى تمكنت من افتتاحها لأكاديمية تصوير، فيما سردت الصحفية كريستين التحديات التي يمر بها الصحفي، وأن العامل الأساسي في نجاحه هو المجتمع المحيط، وخلق حلقة تواصل ناجحة مع المواطنين لأن الصحفي هو صوت الشعب، مؤكدة أن "الحلم لا يعرف المستحيل".

وطرح الحضور عددا من الأسئلة على كل من عرين وكريستين، اللتان ردّتا عليها بأجوبة وافية استعرضتا خلالها محطات مختلفة في حياتهما، وفي نهاية اللقاء شكرت الصحفيتان مدينة روابي لإعطائهما الفرصة لعرض تجربتهما على الحضور الذي بدا مهتما وداعما لنجاح الفتاة الفلسطينية بشكل عام والصحفية بشكل خاص.

فيما تناولت ندوة "واقعنا بين الدين والتدين"، قضايا مختلفة طال الجدل فيها في المجتمع المحيط، وكثرت الآراء والاتجاهات المتعاكسة فيها، ليجيب مُعد ومقدم البرامج الإذاعية عنان الشامي عن أسئلة الحضور في هذه القضايا بشكل مفصلي يساعد على التفريق بين الدين والتدين، وبين الدين والعادات والتقاليد، والفرق ما بين تفسير الشريعة الإسلامية واجتهاد العلماء.

وتبع الندوة نقاش استند فيه الشامي على أساسات وأدلة، مع تحليلها جملة وتفصيلاً، مؤكدا على أهمية الخروج من نمطية التفكير خاصة في هذه القضايا التي لا يعتمد غالبيتها على أساسات دينية ويتم نسبها إلى الدين.

من الجدير بالذكر أن برنامج "إطار" الأسبوعي يستضيف الأكاديميين، رجال وسيدات الأعمال، التكنولوجيين، المدرّبين الرياضيّين، الموسيقيين، الفنانين في المجالات المختلفة، المبدعين وأصحاب المشاريع الرّياديّة والشركات الناشئة، في محاضرات وندوات ثقافية عامة بمواضيع متنوعة ومختلفة للحديث حول تجارب نجاحهم، بشكل يضمن للحضور المشاركة وتجربة الأداء لتحقيق التعلّم الأمثل والمشاركة في نقل ما يتلقونه من معلومات وخبرات.