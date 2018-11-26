القطاع الخاص يدعو لإختيارية الضمان لمدة عام

رام الله-وطن: طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بأن يكون التسجيل في الضمان اختيارياً لمدة عام حتى يتم تهيئة الوضع للانضمام للقانون طواعية دون اجبار، سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، بما يحقق السلم الأهلي والاستقرار داخل المؤسسات وخارجها، وأن يتم تطبيق القانون بشكل تدريجي وإخراجه بصيغته المعدلة، واعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن الشفافية للصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الكتل مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ترأسه عزام الأحمد بحضور كل من النواب مصطفى البرغوثي، ونجاة الأسطل، ورضوان الأخرس بحضور اللجنة الوزارية، وزير العمل مأمون أبو شهلا، والتنمية ابراهيم الشاعر.

وفي سياق ذلك دعا رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية-رئيس كتلة فتح عزام الأحمد الى ضرورة التضامن بين كافة شرائح المجتمع للوصول الى قانون يرضي جميع الأطراف ويلبي المصلحة الوطنية العليا.

وأشاد الأحمد، بالموضوعية التي اتسم بها النقاش والحوار الذي تم مع المجلس التنسيقي.

وقال إن القانون سيادي، ومسألة الوقت والتدرج سيتم البحث بها لاحقاً عند اقرار الصيغة النهائية للقانون لكن دون المساس بجوهر سريانه، وأنه سيستمر العمل وعقد الجلسات لدراسة القانون وبحث التعديلات المقترحة للوصول الى قانون يحقق المنفعة لكافة شرائح المجتمع.

(شاشة)