الاحتلال يخطر بهدم 3 مساكن وبركس في يطا

الخليل-وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم ثلاثة مساكن وبركس في منطقه الخالدية جنوب شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور بحسب "وفا"، إن قوات الاحتلال أخطرت الأشقاء الثلاثة محمود ومحمد وخليل عيسى ربعي، بهدم مساكنهم الثلاثة وبركس ماشيتهم في منطقه الخالدية جنوب شرق يطا.

واستنكر الجبور ممارسات سلطات الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان في بلدات وقرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين، ودعا للتصدي لجميع هذه المحاولات، والإصرار على البناء في المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.