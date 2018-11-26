القسام: استفدنا من معلومات قدمها المواطنون حول عملية التسلل لخان يونس

غزة- وطن: قالت كتائب القسام إنها استفادت مما "قدمه أبناء الشعب الفلسطيني من معلومات مهمة وقيمة التي خدمت المقاومة بخصوص عملية التسلل الإسرائيلية الفاشلة شرق خان يونس قبل نحو أسبوعين".

وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تغريدةٍ له، اليوم الاثنين: "لقد قدم أهلنا وشعبنا في كل أماكن تواجده وأحرار أمتنا الكثير من المعلومات المهمة والقيمة التي تخدم المقاومة فيما يخص تداعيات عملية ‎حد السيف، والتي استفدنا منها بشكل حقيقي وساعدت ولا تزال في تتبع خيوط العملية الاسرائيلية الفاشلة وذلك بعد نشرنا لصور أفراد القوة الاسرائيلية الخاصة".

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة أخرى، "نشكر ونحيي أبناء شعبنا في كل الساحات الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والرهان، وأنهم السند الحقيقي للمقاومة وندعوهم للمزيد من التفاعل والإسناد للمقاومة في هذه القضية".

ونشرت كتائب القسام، الخميس الماضي صوراً لعدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي حاولت تنفيذ مخطط أمني خطير في قطاع غزة.