النيابة توضح لوطن قصة مثول طفل عمره 4 سنوات أمامها

رام الله -وطن: نفى مكتب النائب العام الوقائع التي صرحت بها والدة الطفل كريم اشتية البالغ من العمر 4 سنوات، بعد استدعائه هو وابن عمه (5 سنوات ) من قبل النيابة العامة في مدينة سلفيت اليوم.

وقال رئيس النيابة والمكتب الفني في مكتب النائب العام ابراهيم حمودة لـوطن، رداً على ما ورد على لسان مرام اشتيه وهي والدة الطفل، أن كل ما ورد مغالطات ولا يمت للواقع بصلة، موضحاً، أن هذه القضية تم احالتها من شرطة الأحداث إلى النيابة العامة حسب الأصول، بوجود شكوى تتعلق بالاضرار بمال الغير مقدمة من قبل مشتكٍ، ولم يصدر أي مذكرات احضار أو قبض او جلب من قبل النيابة بحق الطفلين.

وأكد أنه تم التنسيق من قبل الشرطة مع أولياء أمر الطفلين هاتفياً لاحضارهما، وقد حضرت والدتا الطفلين الى النيابة وتم سماع اقوال الوالدتان والتحقق من أعمار الطفلين كونهما لا يسألان جزائياً، ولم يتم التحقيق معهما نهائياً، وقد تم اتخاذ المقتدى القانوني بحقهما وفق الأصول حسبما نص قانون الأحداث.

وأشار إلى أن ما حدث هو تقييد للملف من أجل حفظه كونه تم تحويله الى النيابة، وقد تم التعامل مع الطفلين وفق الأصول وتوزيع الشكولاته عليهما واللعب معهما، نافياً تهديد والدة الطفل كريم بوضعها بالنظارة وارسال دورية للشرطة لاحضار طفلها من الروضة.

وأكد حمودة، أن والدة الطفل حضرت الى النيابة وكان معها محام لكن دون وجود الطفل وطلب منها احضاره، والمحامي ايضاً أكد لها أن عليها احضار الطفل اسوةً بإبن عمه الذي أحضرته والدته من أجل التثبت أن هذا الطفل هو نفسه المشتكى عليه. موضحاً أن المشتكي في النهاية أسقط القضية كونهما طفلين.

وكانت والدة الطفل كريم، مرام اشتيه قالت لـوطن: إنها توجهت صباحاً لنيابة سلفيت بعد ان ابلغت باحضار طفلها للاستفسار عن القضية دون اصطحابه معها وقد تبين لها أن أحد المواطنين تقدم بشكوى ضد طفلها وابن عمه بدعوى خدشهما لسيارته، وعندما أصرت على عدم احضار طفلها خوفاً على حالته النفسية، هددتها وكيلة النيابة بوضعها في النظارة، وارسال مركبة شرطة لاحضار الطفل من روضته.

وكانت وطن نشرت خبراً حول استدعاء الطفل اشتية للتحقيق بعنوان: طفل عمره 4 سنوات أمام النيابة وعائلته لـوطن: من يتحمل مسؤولية حالته النفسية! للاطلاع عليه اضغط هنا