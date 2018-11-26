مجدداً.. الاحتلال نادى "أشرف نعالوة سلم نفسك" فلم يجد أحداً في ياصيد

نابلس- وطن: مجدداً، فشل الاحتلال في الوصول الى المطارد اشرف نعالوة، الذي نفذ عملية اطلاق نار وقتل مستوطنين، الشهر المنصرم.

وشهدت بلدة ياصيد شمال نابلس، الليلة، اقتحام واسعة لجيش الاحتلال، حيث حاصروا الجهة الغربية من البلدة، وجرت المداهمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، وطائرات استطلاع وكلاب بوليسية.

ووفقاص لمصادر محلية فإن جيش الاحتلال حاصر منزلاً فارغاً أصحابة يعيشون في المانيا، ثم أحضر الى المكان شابان هما مسؤولان عن المنزل في ظل غياب أصحابه.

وأكدت المصادر أن الاحتلال فجّر أبواب المنزل، ونادى عبر مكبرات الصوت "أشرف سلم نفسك"، ولكن لا احد يجيب، مما زاد عدد مرات فشل الاحتلال في اعتقال نعالوة العشرات، خاصة بعد اعتقال كافة أفراد عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين الواقفين على المنزل بعد فشلهم في اعتقال نعالوة، ثم انسحبوا.