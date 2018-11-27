مقتل شاب طعناً بقرية نحف في الجليل

رام الله- وطن: قتل شاب يبلغ من العمر 38 عاما جراء تعرضه للطعن خلال شجار نشب في قرية نحف بمنطقة الجليل، فجر اليوم الثلاثاء، كما أصيب شابين بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وتلقت طواقم الإسعاف إخطارا عن جرحى في قرية نحف، حيث هرع طاقم طبي للمكان، وقدم إسعافات أولية لـ3 جرحى تعرضوا للطعن وصفت جراح أحدهم بالخطيرة جدا، حيث تم نقل الشاب الذي وصفت جروحه بالخطيرة جدا، إلى مستشفى الجليل في نهاريا، حيث أعلن الطاقم الطبي عن وفاة شاب متأثرا بجروحه التي أصيب بها بالقسم العلوي من جسمه.