الأسير محمود عطا الله يواصل إضرابه عن الطعام منذ 15 يوما

رام الله- وطن: أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير محمود عطا الله يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوما ضد سياسة العزل المتواصلة بحقه منذ أكثر من خمسة أشهر، وهو يقبع حاليا في سجن عسقلان.

وأضافت الهيئة، أن الأسير عطا الله بدأ أمس الامتناع عن تناول الماء، وهو بوضع صحي آخذ بالتدهور بسبب معاناته من جرثومة بالمعدة، ومن آلام بالمفاصل وهزال عام بالجسم.

ولفتت إلى أن الأسير عطا الله من مدينة نابلس، يعاني من أوضاع اعتقاليه صعبة، وأمضى 17 عامًا لغاية الآن داخل سجون الاحتلال، وتم نقله مؤخرا بين العديد من أقسام العزل في السجون كعزل "هداريم" و"جلبوع" ومؤخرا عسقلان.