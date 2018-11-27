كراجة لوطن: افادة سهى جبارة اخذت وهي في وضع صحي صعب

رام الله - وطن للانباء: اكد فريق الدفاع عن السيدة سهى جبارة المعتقلة لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية في سجن اريحا، ان الافادة التي اخذت من جبارة جرت في ظروف صحية صعبة.

جبارة تعاني من ظروف صحية صعبة منذ اليوم الاول

واكد المحامي مهند كراجة لوطن للانباء ان جبارة نُقلت بعد اعتقالها الى مجمع فلسطين الطبي، حيث اجريت لها فحوص طبية هناك، اثبتت انها تشكو من انفعال عصبي وقد تلقت العلاج في قسم الطواريء.

ونشر كراجة صورة لتقرير طبي صادر عن مجمع فلسطين الطبي حول تلقي جبارة للعلاج بسبب الانفعال العصبي الذي عانت منه بعد اعتقالها.

واكد كراجة ان الكثير من المؤشرات المتوفرة تشير الى ان افادة جبارة اخذت منها وهي في وضعية صحية صعبة.

واضاف كراجة ان فريق الدفاع عن جبارة طالب المحكمة بالافراج عنها مقابل كفالة، على ان تستمر عقد جلسات المحكمة كما هي .

وتخوض جبارة اضرابا عن الطعام في سجن اريحا لليوم السادس على التوالي، بعد تمديد المحكمة يوم الخميس الماضي لاعتقالها لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيقات، حيث تقبع حاليا في مستشفى اريحا.

فريق الدفاع: اعتقال سهى يأتي في سياق الاعتقالات السياسية

ونشر فريق الدفاع عن جبارة صباح اليوم بيان حول تطورات قضية جبارة قال فيه "اننا في فريق الدفاع اثرنا الاعلان عن الرأي القانوني ازاء ما يتم تداوله امام الرأي العام حول طبيعة التهمة والتحقيق الذي يجري مع سهى سيّما بعد اختلاق وتزوير صورة لوثيقة تحمل ترويسة النيابة العامة ولا تحمل خاتم النيابة العامة تحت عنوان "طلب تمديد توقيف" ومذكور فيها تفاصيل ووقائع التهم الموجهة لسهى، حيث تكتفي النيابة العامة بالعادة بتقديم طلب تمديد التوقيف لدى المحكمة المختصة للمتهم المدة المطلوبة دون ان تستغرق في شرح التفاصيل المتعلقة بوقائع وحيثيات التهمة، وحيث أن نشر الصورة المذكورة تم بشكل مخالف لمبدأ سرية التحقيق مع المتهمة، بهدف النيل من صورة سهى والتأثير عليها واضعافها للقبول بالتهم التي يجري التحقيق بشأنها، وكذلك خلق القلاقل والفتن، سيّما وان النيابة العامة رفضت طلب الدفاع تصوير الملف انطلاقاً من مبدأ سرية التحقيق."

واضاف البيان "اننا في فريق الدفاع نوثق اعتراضنا على اختلاق ونشر الوثيقة آنفة الذكر، ونعتبرها وثيقة غير حقيقية وأن تسريبها للرأي العام فيه مساس بصورة سهى، وفيه تجاوز لبيان النيابة العامة المعلن بتاريخ 22/11/2018 والذي أكدت به "على التزامها بسرية التحقيقات حفاظاً على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة" سيّما وانه حتى اللحظة لم يتم توجيه الاتهام من سلطة الاتهام والتي تقع ضمن اختصاص عطوفة النائب العام، واننا بصدد تقديم شكوى رسمية لكافة جهات الاختصاص على هذا السلوك المخالف للقانون في الوقت الذي يتم فيه منع الدفاع من تصوير الملف التحقيقي انطلاقاً من مبدأ سرية التحقيق المعلن من النيابة العامة صاحبة الاختصاص وسلطة الاتهام وحارسة العدالة بوصفها الخصم الشريف."

واكد الفريق "اننا في فريق الدفاع نؤكد قناعتنا بإن اعتقال سهى يأتي في سياق الاعتقالات السياسية المتبادلة بين شطري الوطن، سيّما وأن التهمة الاساسية التي تم التحقيق مع سهى حولها هي "جمع وتلقي اموال غير مشروعة" خلافاً لنص المادة 162 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، حالها حال مئات الملفات المحفوظة و/او المنظورة امام المحاكم الفلسطينية على امتداد الوطن.

واضاف " اننا في فريق الدفاع نستغرب ونستهجن المحاولات التي يقوم بها بعض افراد الضابطة القضائية في سجن أريحا بالضغط على سهى للنيل من عزيمتها ومعنوياتها في ظل استمرارها بالاضراب عن الطعام لليوم السادس على التوالي وفقاً لما اعلمتنا به في هذا اليوم الموافق 26/11/2018 والتي اكدت أيضاً انها مستمرة في اضرابها المفتوح لحين توقف الضغوط التي تمارس عليها لارغامها على القبول بالتهم المسندة إليها، وحتى نيل حريتها."

واوضح "اننا في فريق الدفاع نتساءل حول ظروف التحقيق مع سهى في ظل تردي اوضاعها الصحية منذ لحظة اعتقالها بتاريخ 3/11/2018 ومدى توافر الشروط القانونية لحملها على الادلاء بافادتها لدى جهات الاختصاص؟ وما يحيط بهذه الافادة من عيوب تنال من اهليتها؟ وذلك على ضوء التقرير الطبي الصادر عن مجمع فلسطين الطبي والمرفق نسخة منه مع هذا التصريح والذي أكّد بإن سهى مصابة بانفعال عصبي، وهذا بلا شك ينال من اهليتها في الادلاء بافادة حرة مستوفية لكافة الشروط القانونية."

مناشدة للرئيس عبر وطن

وكانت عائلة سهى جبارة قد ناشدت عبر "وطن" الرئيس محمود عباس للتدخل من اجل الافراج عن ابنتهم المعتقلة لدى الاجهزة الامنية في سجن اريحا.

وقال والد سهى لوطن في وقت سابق ان ابنته تعاني من ظروف صحية صعبة، كتسارع دقات القلب، معربا عن خشيته من تدهور اوضاعها الصحية اذا ما استمر اعتقالها واضرابها عن الطعام.

وكانت محكمة صلح اريحا قد عقدت جلسة يوم الخميس لبشارة، طالب خلالها المحامي الخاص بها الافراج عنها مقابل كفالة مالية لكن المحكمة رفضت ذلك.

وكانت النيابة العامة قد نشرت امس الخميس بيانا قالت فيه أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق جبارة قد تمت بموجب قرارات صادرة من قبل النيابة العامة وفق الأصول، وانه قد تم توقيفها على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة حيث اسند لها تهم جنائية، ومازالت موقوفة لغايات استكمال إجراءات التحقيق.

وبينت النيابة العامة أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وأنها ستعلن عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.

تعذيب في الايام الاولى

يذكر ان الاجهزة الامنية اقتحمت منزل جبارة في بلدة ترمسعيا في الثالث من تشرين ثاني/نوفمبر واعتقلتها، ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في سجن اريحا..

واكد والدها بدران جبارة لوطن ان ابنته تعرضت في الايام الاولى من اعتقالها لتعذيب شديد تسبب لها بالام كبيرة، حرمها من النوم وتناول الطعام والشراب.

ولفت والدها الى ان اطفالها يعانون من اوضاع نفسية صعبة منذ اعتقالها بسبب عدم رؤيتهم لوالدتهم، التي تم اعتقالها امامهم بصورة قاسية.

تقارير سابقة:

وكانت وطن قد اعدت عدة تقارير سابقة حول اعتقال جبارة وتطورات قضيتها في سجن اريحا (الضغط هنا) ، كما ناشدت عائلة جبارة الرئيس عباس عبر وطن للتدخل للافراج عن ابنتهم (للاطلاع الضغط هنا)