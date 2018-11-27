الاحتلال يمنع سفر 8 فلسطينيين من معبر الكرامة

اريحا- وطن: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم الاثنين بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الثلاثاء أن 3928 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وأوضح أن عدد المغادرين بلغ 1990 مسافرًا والقادمين 1938 مسافرًا فيما أعاد الاحتلال 8 مواطنين.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساء وفي كلا الاتجاهين.