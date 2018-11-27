بنك الاسكان يساهم في تأهيل ملعب نادي شباب كفر نعمة

رام الله- وطن: قام بنك الإسكان في فلسطين بالمساهمة في تأهيل ملعب نادي شباب كفر نعمة الرياضي، والذي يخدم شباب وأهالي قرية كفر نعمة والقرى المحيطة، علما بأن النادي يعتبر ناد رياضي ثقافي اجتماعي يهدف إلى خلق جيل من الشباب الرياضي المثقف، ويتضمن النادي العديد من الفرق الرياضية واهمها فرق كرة القدم للأشبال والشباب، ويقيم مباريات وبطولات في عدة مواسم.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي لبنك الإسكان - فروع فلسطين السيد محمد البرغوثي "أن دعم النادي جاء انطلاقاً من رؤية بنك الإسكان في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وجزء من مساهمات البنك المتعددة في مجال المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر ركيزة أساسية لتوجهات الإدارة".

وبدوره شكر رئيس النادي السيد "فائق شتية" إدارة بنك الإسكان على الدعم المقدم، مثمناً دور البنك في دعم الأندية الرياضية في فلسطين للارتقاء بدور الشباب الفاعل بمجتمع صحي، داعياً مؤسسات المجتمع المحلي الخاصة والعامة لدعم الشباب والرياضة للوصول لأجيال قادرة على تحمل عبء ومسؤوليات النهضة المجتمعية.