وطن تحاور رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال اسامة عمرو: نطالب باختيارية الضمان من الآن لحين الانتهاء من التعديلات ولمدة عام على الأقل

رام الله- وطن: طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد جمعيات رجال الأعمال، في اجتماعهم مع اللجنة الوزارية والكتل البرلمانية، أمس وأول أمس، في المجلس التشريعي، باختيارية الضمان من الآن لحين الانتهاء من التعديلات ولمدة عام على الأقل، وفي حال عدم الوصول لاتفاق خلال فترة العام، سيطالب المجلس والاتحاد بتمديد فترة السنة.

وفي حوار خاص أجرته وطن، مع رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمل أسامة عمرو، أكد عمرو أن سحب ممثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الضمان لازال ساري المفعول. مشدداً على ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان.

وأكد عمرو على ضرورة أن تراعي الحكومة مطالب العمال وطمئنتهم بشأن أموالهم واقناعهم بأن صندوق الضمان لصالحهم.

وأكد أن القطاع الخاص سوف ينصاع لقانون الضمان ولن يتمرد عليه، حتى لو لم يتم تعديله، ولكنه حذّر في نفس الوقت بأنه في حال أفلس القطاع الخاص فستقع العقوبة على المجتمع بأكمله.

ودعا إلى تشكيل "جسم صحي من كافة الأطراف من أجل تشكل لجنة صياغة جديدة للتعديلات التي سيتم إدخالها على هذا القانون".

فيما يلي نص الحوار الذي أجرته وطن:

هل صحيح أنكم طالبتم باختيارية الضمان لمدة عام؟

نعم صحيح، لمدة عام على الأقل.

ماذا بحثتم وما هي مطالبكم التي تقدمتم بها للكتل البرلمانية واللجنة الوزارية؟

بصراحة الكتل تيسّر حلقة النقاش مع الحكومة (اللجنة الوزارية)، حيث لا تقدم الحكومة اقتراحاتها على بنودنا ، والذي اصرينا عليها أمس وأول أمس، كرجال أعمال ومشغلين أنه يجب تأجيل اجبارية الضمان الاجتماعي ، لأنه بصراحة في عدة أسباب تتطب ذلك، ويجب أن تراعي الحكومة مطالب الشارع.

ما هي الأسباب؟

الحكومة يجب أن تراعي مطالب الشعب والعمال وتقوم بدراسة واعية وكاملة لمطالبهم واقناعهم بما لا يقبل الشك بأن الضمان لصالحهم، لأن طرفي العلاقة وهما العمال وأصحاب العمل. العلاقة تتعلق بالطرفين، فالعامل هو المستفيد، والمشغل هو الذي يحوّل الأموال لصندوق الضمان، فإذا كان أحد طرفي العلاقة سيعطل هذه العملية وهم العمال فهناك استحالة في تطبيق هذا القانون، لذلك طالبنا نحن بأن يتم الانضمام الاختياري لقانون الضمان حتى تتمكن الدولة من تحصيل أموال العمال الموجودة لدى الإسرائيليين بموجب تشكيل صندوق الضمان وقانون الضمان، وبالتالي نحن حريصون مثلنا مثل الدولة على تحصيل هذه الأموال واستثمارها في فلسطين، ويجب على كل الوطن أن يكون حريص على ذلك.

ماهي المطالب الأخرى؟

لدينا مطالب أخرى، مثل السيولة لدى الشركات، فسحبها نتيجة التطبيق الفوري للضمان، وعدم جاهزية هذه الشركات لهذه العملية وبشكل مفاجيء، يسبب مشكلة لها، وبالتالي نحن طالبنا بالتمديد في تطبيق الضمان، من أجل الدراسة وإعطاء الفرصة لتكون جاهزة، واعتقد أن هذا الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة، واعتقد أن الخروج بالمواقف الصلبة والتمترس حولها وعدم أخذ مطالب الأخر بعين الاعتبار ، أعتقد أنه لا يكون حكيماً.

دعونا لاختيارية الضمان لمدة عام على الأقل حتى يتم دراسة القانون بصورة أفضل واقناع العامل فيه وتعديله، نحن لدينا مسائل تثار في الشارع، وبعضها معهم حق فيها، مثل الاطمئنان على أموالهم، وطريقة الاستثمار ومن هم أعضاء مجلس الإدارة وكيفيفة تشكيله، وأمور اخرى بحاجة لتوضيح وطمئنة المواطن بأن أموال هذا الصندوق سيتم إدارتها بطريقة سليمة للحفاظ على أموالهم من الضياع.

ما هو دور الكتل البرلمانية في جلسات الحوار؟

اللجنة الوزارية كانت حاضرة في الاجتماع، التشريعي كان ميسراً للقاء ويجعل مهمة الطرفين أسهل، بحيث يكون ناقلاً أميناً ما بين القطاع الخاص والحكومة.

طبعاً الحكومة ليست طرفاً فعلياً في هذه المعادلة، وإن كانت هي الضامن لصندوق الضمان بحسب ما فهمنا، لذلك يجب عليها، أن تضمن سير الأمور بشكل جيد، ولكن لا يجب أن تتدخل، فالصندوق هو مستقل وليس صندوقاً حكومياً، وهو فقط من أجل حفظ أموال الناس وإدارتها لصالح العاملين بشكل سليم.

كيف كان تجاوب اللجنة الوزارية مع مطالبكم؟

لديهم مواقف متحفظة حيث أنهم يخضعون لقرار مجلس وزراء بالكامل ، فهم لا يستطيعون إبداء رأي مستقل في جلسة واحدة ، بل عليهم العودة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات، وأنا اتفهم ذلك، ولكن اتوقع منهم وأنا واثق من ذلك أن ينقلوا وجهة النظر التي من شأنها خدمة المصلحة الوطنية، فالقطاع الخاص هو حريص تماماً مثل الحكومة على وضع البلد والوطن وعلى وضع العمال ووضعه، فإذا كان وضع القطاع الخاص سليماً فالبلد بخير.

هل هناك مدة زمنية للرد على مطالبكم من قبل الحكومة؟

لم تحدد مدة زمنية لأن الجميع يعمل على لقاء كافة الأطراف، وكنا نتمنى أن يولد (اقرار قانون الضمان) من رحم المجلس التشريعي المنتخب ، لكن هو معطل حالياً، لذلك حتى يكون هذا المولود سليماً وبصحة جيدة يجب أن يحظى برعاية وعناية فائقة وحرص شديد.

بالنسبة لفترة الحوار التي حددتها الحكومة والتي تنتهي في 15/1/2019، ما رأيكم بها؟

لم نتحدث عن ذلك في اللقاءات، وإنما فرضت من الحكومة، حيث تم الاتفاق مسبقاً مع بعض الأطراف على فترة حوار 6 أشهر ، ونحن طالبنا بسنة على الأقل والموضوع يحتاج لدراسة معمقة وتعامل هادف مع الشارع، فالشارع اليوم يعاني من العديد من المشاكل ولا تنقصه مشاكل إضافية، وهناك قضايا مهمة جداً على الساحة الفلسطينية وهذا القانون يحظى باهتمام الشارع، وقد تستغله أطرافاً كثيرة ، ونرجو لهذا البلد أن يكون بخير وأمان وبسلام.

في حال لم يتم التعديل وفق مطالبكم على القانون، كيف ستواجهون ذلك؟

في النهاية القطاع الخاص ليس بحركة متمردين، فالقطاع الخاص يجب أن يُأخذ برأيه لأن رأيه يصب في الصالح العام، ولن نقوم بمجابهة الحكومة ولا بأي حركة احتجاجية ، وسننفذ ولكن قد نفلس وإذا افلسنا ستقع العقوبة على المجتمع بأكمله.

هل يجري الحوار بوجود الأطراف الأخرى مثل النقابات المهنية والحراك والحملة الوطنية وغيرها، أم يجري بشكل منفرد مع اللجنة الوزارية؟

الحوار يجري بين اللجنة الوزارية والمجلس التشريعي ميسراً ومسهل للقاء، وبين الأطراف الأخرى كل على حدى، حيث تجتمع اللجنة الوزارية مع الأطراف وتجمع الملاحظات وتقوم بدراستها، واعتقد انه يجب أن يشكل جسم صحي من كافة الأطراف من أجل تشكل لجنة صياغة جديدة للتعديلات التي سيتم إدخالها على هذا القانون ، ويجب أن تعدل تشكيل المجلس الإداري واللجنة الإدارية لصندق الضمان، وهناك العديد ما يمكن تعديله خلال هذه الفترة.

فترة عام للحوار ليست بالفترة الطويلة، لقد انتظرنا فترة 25 عاماً وبالإمكان انتظار عام اخر، للعمل باختيارية وهدوء من أجل ترتيب البيت بشكل صحيح.

ما هي الصعوبات التي قد تواجهكم في حال التطبيق الفوري للقانون؟

نعم، هناك حديث عن تعديل قانون العمل وهناك توضيحات يجب ان تتم على ذلك، بالإضافة إلى التعامل مع شركات التأمين والمستشفيات الخاصة والقطاع الخاص وغيرها.

اعلنتم سابقاً سحب ممثلكم من مجلس إدارة الضمان، هل هذا القرار لازال سارياً؟

نعم لازال قرارنا سارياً وسنطالب بإعادة تشكيل المجلس.