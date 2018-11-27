46 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس- وطن: اقتحم مستوطنون صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود، وتأمين الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات الأقصى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 46 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، وخاصة الشبان والنساء، بالإضافة إلى مواصلة منع دخول العشرات من الرجال والنساء للمسجد.