العلمي يوضح لوطن سبب مشاركته في "كونغرس اسرائيل" في المانيا

رام الله - وطن: قال رجل الأعمال المقدسي هاني العلمي الذي شارك مؤخرا في كؤتمر "كونغرس اسرائيل" في المانيا، ان مشاركته جاءت من اجل شرح وضع الطلاب المقدسيين والصعوبات التي تواجه حصولهم على مقاعد في الجامعة العبرية في المدينة.

وشارك العلمي في المؤتمر بندوة بعنوان "القدس مدينة تعايش وثقافة"، ترعاها ما تسمى وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال، حيث قال " انا شاركت في موضوع الثقافة في شرق القدس، وتحديدا حول الشباب المقدسي الذي يتمكن من الحصول على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية بتفوق ويصطدم عند دخول الجامعة العبرية في المدينة ، بشرط دفع رسوم تحضيرية قيمتها 30 الف شيقل، وهو الشرط الذي يقتل حلم الطلاب ويبدد فرصة حصولهم على الشهادة الجامعية".

واضاف " لقد عملنا مع اشخاص من اجل تغيير هذا القانون، لان الطالب المقدسي الذي يقع تحت الاحتلال ووالده يدفع الضرائب، من حقه ان تقبله الجامعة، وضمن هذا الاطار فقد خصصت المانيا التي تدعم الجامعة العبرية جزء من مساعدتها لتغطية قيمة ذلك الشرط لـ 200 طالب وطالبة فلسطينية وتمكينهم من التقدم للسنة التحضيرية مجانا بقيمة 6 مليون شيقل، ومشاركتي في المؤتمر كانت للحديث عن هذا الامر".

وحول علاقة المساعدة الالمانية للطلاب، بمؤتمر اسمه "كونغرس اسرائيل" مهمته تحسين صورة اسرائيل في العالم، قال العلمي "هذا موضوع اسرائيلي – الماني، والمؤتمر هو الكونغرس الالماني - الاسرائيلي وبناء عليه نظموا جلسة حوار حول ذلك"، مضيفا " انا ذهبت كفلسطيني للتحدث في المؤتمرعن الفلسطينيين في شرق القدس، ولم اذهب لتلميع الاسرائيليين"، موضحا "المؤتمر انعقد يوم الاحد الماضي، والمشاركة في المؤتمر كانت لان المانح الالماني دعانا للتحدث عن المنحة الالمانية للطلبة في شرق القدس".

ولطالما ارتبط العلمي بكثير من مشاريع التطبيع، حيث ورد اسمه كممثل عن مؤسسة "جيست" القائمة في حيّ الشيخ جراح، وهي المؤسسة التي سبق أن نظمت في القدس ورشات عمل مشتركة بين إسرائيليين وفلسطينيين تحت غطاء "الريادة والـstart-up"، كما يُعرف العلمي بأنه عضو مجلس إدارة في مؤسسة إسرائيلية باسم "ماطي"، ومدير شركة "كوول نت".

وحول ذلك الامر، قال العلمي ان "مؤسسة ماطي هي مؤسسة اسرائيلية تجارية تعطي مساعدة لاصحاب المصالح في القدس ونحن نحاول من خلال المؤسسة ان تساعد الفلسطينيين في شرق القدس، وان يحصل اصحاب المصالح على دعم لاقامة مشاريعهم في شرق القدس كجزء من الصمود" علما ان المؤسسة تتلقى دعما وتمويلا من الحكومة الاسرائيلية.

واضاف " في القدس لا نستطيع طلب المساعدة من السلطة الفلسطينية، كما ان اهل القدس يدفعون ضرائب للاسرائيليين ولذلك يجب ان يحصلوا على هذه الخدمات من المحتل".

وكانت وطن قد نشرت في وقت سابق تقريرين حول مشاركة شخصيات فلسطينية في المؤتمر التطبيعي الذي عقد في المانيا (للاطلاع اضغط هنا) وتقرير حول المؤتمر (للاطلاع الضغط هنا)