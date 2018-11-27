إيران تتبنى كافة شهداء وجرحى مسيرات العودة في قطاع غزة

وطن: أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تبني الجمهورية الايرانية، لكافة شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، ماليا وعلاجيا.

وقال حسين منصور عضو الهيئة التنسيقية في مسيرات العودة وكسر الحصار: ان تبني ايران لشهداء مسيرات العودة والجرحى خطوة مهمة في دعم صمود الشعب، ودعم المقاومة بهذا الشكل وبأشكال اخرى، شاكرا ايران قيادة وشعبا.

ودعا منصور العالم العربي، الى "الاقتداء" بهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة والمميزة، في دعم الشعب الفلسطيني ودعم صموده ودعم استمرارية المقاومة.

وحول شكل التبني، اكد منصور ان التبني سيكون ماليا وعلاجيا، وتقديم كل ما يستطيعون في هذا الاتجاه، مبينا ان التبني لكافة شهداء وجرحى المسيرات دون النظر الى احزاب وتنظيمات سياسية.

ولفت الى ان الهيئة العليا لمسيرات لاعودة وكسر الحصار ستسعى لان يكون هذا التبني مستمرا لعائلات الشهداء.