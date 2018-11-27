فتح باب التسجيل للدورة الثانية للامتحان التطبيقي الشامل

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة للعام 2018/2019، وذلك ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء وحتى يوم الاثنين 24/12/2018.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الامتحان سيعقد يوم الأربعاء 23/1/2019 للجانب النظري، ويوم الخميس 24/1/2019 للجانب العملي في المحافظات الشمالية والجنوبية بشكل موحد؛ إذ سيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب للمرة الأولى، بما يضمن تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة إتمام الإجراءات، وذلك بما ينسجم مع رؤية الوزارة وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين.

وأشارت إلى أن الامتحان النظري سيعقد في مختبرات الحاسوب في كل من جامعة فلسطين التقنية- خضوري بمقرها الرئيس، وكلية مجتمع المرأة في الطيرة برام الله، وجامعة بوليتكنك فلسطين في المحافظات الشمالية، فيما يعقد في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالمحافظات الجنوبية.