نتنياهو سيعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد قريباً

القدس- وطن: أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يزور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قريباً العاصمة التشادية "إنجمينا" للإعلان مع رئيس تشاد إدريس ديبي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وذكر مراسل الهيئة أن نتنياهو وديبي بحثا اليوم في القدس تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وأشار إلى أنه تم بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الزراعة والطاقة الشمسية، إضافة على التعاون في مجال الصحة والمياه.

وكان نتنياهو اجتمع في القدس، مساء الأحد، مع الرئيس التشادي الذي بدأ زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لدولة الاحتلال.