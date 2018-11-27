طواقم جمعية بيت لحم العربية تنفي ادعاءات الاحتلال بحق الشهيد أبو يابس وتطالب بتسليم جثمانه

بيت لحم- وطن: خيم الحزن على جمعية بيت لحم العربية وموظفيها على فراق زميل العمل الشهيد رمزي ابو يابس رئيس قسم التمريض بمستشفى الجمعية و الذي اعدمته قوات الاحتلال واجمع الموظفين على زيف الادعاءات الاسرائيلية التي قالت فيها انها حاول تنفيذ عملية دهس فيما تؤكد كل المؤشرات على ان ما جرى حادث سير مؤسف كان بامكان جنود الاحتلال تفادي اعدام الشهيد ابو يابس فيه.

وطالبت طواقم الجمعية العربية للتاهيل بكافة موظفيها من مستشفى ودوائر اخرى مختلفة الجهات الرسمية الفلسطينية فتح تحقيق في ظروف اعدام الشهيد ابو يابس كما طالبوا بتوفير حماية دولية لشعبنا بشكل عام والطواقم الطبية بشكل خاص مؤكدين على ان الجريمة الاسرائيلية بحق ابو يابس جريمة جديدة ارتكبت عن عمد وقصد ومع سبق الاصرار والترصد.

وجائت هذه المطالب خلال الوقفة التي نظمتها نقابة العاملين في الجمعية العربية للتاهيل ونقابة التمريض في المشافي الفلسطينية للتعبير عن استنكار طواقم الجمعية بشكل خاص وطواقم التمريض والعمل الطبي بشكل عام في فلسطين للجريمة بحق الشهيد ابو يابس التي تمثل عدوانا جديدا على الطواقم الطبية .

وفي هذا الاطار قال موسى درويش رئيس مجلس ادارة جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ان هذه الجريمة الاسرائيلية ارتكبت عن قصد بحق زميل عرف عنه انسانيته وتميزه وحرصه على حياة البشر تستوجب من شعبنا جميعا التعبير عن رفض ممارسات الاحتلال الاسرائيلي واصفا الجريمة التي ارتكبت بحق الشهيد ابو يابس الانسان الممرض بانها وصمة عار في جبين هذا الاحتلال.

واكد درويش على وقوف جمعية بيت لحم العربية للتاهيل بكل ما تعنيه وتحمله من جهد وعمل وعلاقات مع عائلة الشهيد ابو يابس مشيرا الى ان هذه الوقفة تمثل وقفة رمزية لرفض الاحتلال وادعاءاته ومبرراته كما انها رسالة الى العالم اجمع بضرورة وقف الظلم التاريخي الذي وقع ويقع على شعبنا الفلسطيني.

وقال درويش ان الجمعية العربية مجلس ادارة وموظفين وطواقم وشركاء صدموا عند سماعهم بالفاجعة التي المت بالجمعية عقب الاعلان عن استشهاد الزميل رمزي ابو يابس مضيفا ان هذا الحزن الذي يلف الجمعية اليوم يعكس حالة شعبية عامة من الحزن والصدمة لان الشهيد البطل ابو يابس كان نموذج انساني وتميز بحبه لعمله وابناء شعبه والذين قابلوه هذا الحب اليوم من خلال حالة الرفض والاستنكار التي تم التعبير عنها في اكثر من مجال .

من جهته قال الدكتور شكري عثمان ان هذه الوقفة تاتي للتعبير عن الاستنكار للجريمة مؤكدا ان الوقفة تمثل التضامن مع اخ عزيز قضى في سبيل عمله مشيرا الى انه مثل مهنية كبيرة استفاد منها الجميع من موظفين واطباء وتمريض وطلاب موضحا انه عزيز علينا كزملاء كما انه عزيز على بيته واهله وزوجته وابناءه ومخيمه الذي عاش فيه وهو يتمنى العودة الى الديار الاصلية التي هجر منها اهله بفعل هذا الاحتلال .

وطالب عثمان باسم كافة الزملاء بالعمل على الاستمرار على نهج الشهيد رمزي الانساني والمهني مشيرا الى انه شكل حالة انسانية و وطنية مهنية ساهمت باعطاء الكثير من العلم والعمل من اجل شعبنا وحاجاته الانسانية كما اكد على اهمية الاستمرار بالوقوف مع عائلته والاستمرار بالنهج والمبادئ التي قضى من اجلها.

بدوره اشار محمود شكارنة رئيس نقابة التمريض الى ان شعبنا يقف اليوم هذ الوقفة اجلالا للشهيد ابو يابس المناضل الانسان وهو شهيد الواجب الذي تم اعدامه من قبل قوات الاحتلال وهو في طريقه لاداء عمله الانساني مستنكرا الجريمة البشعة ومطالبا كل النقابات الدولية العمل على ادانة هذه الجريمة ومعاقبة القائمين عليها.

واكد شكارنة ان نقابة التمريض تشجب وتستنكر سياسة الاعدامات بحق الطواقم الطبية مشيرا الى انها تطالب بحماية شعبنا من غطرسة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وبحق الطواقم الطبية العاملة في الميدان.

بدورهم عبر الموظفين في جمعية بيت لحم العربية للتاهيل عن تضامنهم مع العائلة، حيث قال يزن زيت اننا نقف اليوم من اجل التعبير على التضامن مع عائلة الشهيد واستنكارا للجريمة البشعة التي اقترفها جيش الاحتلال بحقه كما اكد على ان ادارة الجمعية اكدت على اسنادها ودعمها و وقوفها من عائلة الشهيد ابو يابس على مختلف الاصعدة.

كما طالب الممرض احمد الدباس زميل الشهيد الممرض رمزي ابو يابس الذي كان رمزا للعطاء والعمل الانساني مؤكدا على ان ما جرى بحقه يعتبر عمل غاشم وجريمة بشعة للاحتلال مؤكدا ان رمزي لم يرتكب اي من التهم التي وجهها الاحتلال له بحجة تنفيذه عملية دهس موضحا ان هذه الادعاءات هي لتبرير جريمته متمنيا من الجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتها والعمل على فتح تحقيق لاظهار الحقيقة وبشاعة الجريمة كما اشار الى ان الوقفة تطالب المسؤولين بالضغط من اجل اعادة الجثمان لمواراته الثرى.

واختتمت الوقفة التضامنية بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الشهيد والتاكيد على ان كافة الطواقم الطبية والادارية والموظفين بالجمعية يقفون الى جانب عائلة الشهيد رمزي ابو يابس.

(PNN)