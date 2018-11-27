"مستعربون" يختطفون الشاب محمد حسين من مخيم طولكرم

طولكرم- وطن: اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، مساء اليوم الثلاثاء، شاباً من مخيم طولكرم أثناء مروره بمركبة كان يستقلها مع والده في الحي الشرقي لضاحية شويكة شمال طولكرم.

وقالت والد الشاب في تصريحات صحفية، إن قوة خاصة إسرائيلية ترجلت من باص صغير لونه أسود ويحمل لوحة تسجيل فلسطينية، أوقفت السيارة التي كنا نستقلها ومعي نجلي ونسيبي، بعد أن انحرفت على الرصيف، وقامت بتكسير الزجاج الخلفي للسيارة والاعتداء علينا بالضرب، ومصادرة أجهزة الهاتف المحمول منا، واعتقلوا نجلي محمد وفيق عبد الكريم حسين، واقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأضاف ان مركبات الاحتلال كانت تقف خلف الباص الذي يقل القوة الخاصة لتأمين الحماية لهم.