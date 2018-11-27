الاحتلال يعتقل مقدسيين شاركوا بوقفة احتجاجية في القدس

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من المشاركين في وقفة تضامنية مع محافظ القدس عدنان غيث، والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ أسبوع، أقيمت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم.

وعرف من المعتقلين ياسر درويش وعاهد الرشق ومحمد أبو الحمص.

ومنعت شرطة الاحتلال الصحفيين من تصوير الوقفة الاحتجاجية ومن التغطية الصحفية لما يجري في القدس المحتلة.

وطالب المشاركون في الوقفة، بإطلاق سراح غيث والمعتقلين فوراً، مشيرين إلى أن اعتقال محافظ القدس لن يعطي شرعية للاحتلال في القدس.

وشدد المشاركون على أهمية وقوف العالم إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وإلى جانب أهالي القدس الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل من قبل الاحتلال في المرحلة الراهنة.