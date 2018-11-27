"شباب الخليل" يفوز على "الظاهرية" ويحافظ على صدارته في دوري المحترفين

القدس- وطن: حافظ فريق شباب الخليل "العميد" على صدارته لدوري المحترفين بكرة القدم، بعد أن أنهى الديربي الخليلي وكلاسيكو الكرة الفلسطينية بالفوز على شباب الظاهرية "غزلان الجنوب" بنتيجة هدفين لواحد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الخضر، ضمن الأسبوع العاشر.

بهذا الفوز رفع العميد رصيده الى 23 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن أقرب ملاحقيه بلاطة الذي فاز على السموع، فيما بقي "الغزلان" في الترتيب الحادي عشر، ما قبل الأخير عند النقطة 5.

ووجاء هدف المباراة الأول مع الدقيقة 13 بواسطة اللاعب مصعب أبو سالم، حيث انطلق اياد الاعسم بالكرة وراوغ أكثر من مدافع وسط تباطؤ دفاعي للظاهرية، ومرر الكرة الى أبو سالم الذي دخل منطقة الصندوق وتلاعب بالمدافعين ثم اسكنها الشباك، رغم خروج الحارس لإعاقة تقدمه.

وفرض العميد إيقاعه عل مجريات اللعب وسط ضغطه الهجومي المكثف عبر انطلاقات أبو ناهية، والاعسم ومراعبة، ومن خلفهم المايسترو أبو سالم. بالمقابل ظهر الظاهرية ثقيلا في في عملية الارتداد ومجاراة المهاجمين، في حين انعدمت الفعالية الهجومية .

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أضاف العميد هدفا ثانيا عن طريق المدفعجي محمد أبو خميس، بعد أن تابع عرضية أبو كرش من داخل الصندوق واكتفى مدافعو الغزلان بالنظر للكرة وهي تدخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، والدقيقة الثالثة من عمر الشوط قلص الظاهرية الفارق بهدف حمل توقيع نجوان البطاط بعد أن تابع كرة بينية في العمق الدفاعي تابعها الى داخل الشباك .

بعد الهدف تغير الحال وباتت الأفضلية للظاهرية من خلال الاستحواذ على الكرة والاندفاع الهجومي وتشكيل الخطورة على مرمى العميد .

وشهدت الدقيقة 60 تراشق جمهوري الفريقين بالعبوات البلاستيكية مع استمرارية اللعب داخل الملعب .

وجاءت أخطر الفرص للعميد في الدقيقة 67 عندما مررت الكرة في العمق الدفاعي للظاهرية، وصلت الى أبو ناهية وانفرد مع الحارس الذي تألق في صدها وحرم الخلايلة من هدف محقق.

حكم المباراة للساحة عماد بوجه وساعده امين الحلبي وصلاح حسان وسامر حمود رابعا. راقبها فادي اللحام. مقيم حكام ميشيل حنانيا .

في بقية المباريات جاءت نتائجها على النحو التالي :

هلال القدس / الامعري 1-2

مركز طولكرم / ترجي وادي النيص 1-3

السموع / بلاطة 1-3