دانون: الكشف عن "صفقة القرن" مطلع العام المقبل

القدس- وطن: أعلن مندوب "إسرائيل" الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "داني دانون"، اليوم الثلاثاء، أن "صفقة القرن باتت مكتملة الآن"، وواشنطن ستكشف عنها أوائل العام المقبل، دون تحديد موعد بدقة.

وأضاف السفير الإسرائيلي في تصريحات للصحفيين بالأمم المتحدة بنيويورك، أن الإدارة الأمريكية ناقشت تفاصيل إطلاق تلك الخطة بالفعل مع "إسرائيل".

وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن عن "إزاحة" القدس عن طاولة المفاوضات-المتوقفة من 2014-ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة لاسرائيل، وبدء بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واعتبر دانون أن بداية العام المقبل سيكون الأفضل لإطلاق "صفقة القرن" لأنها ستكون قبل عدة أشهر فقط من عقد الانتخابات المتوقعة في "إسرائيل".

ورفض السفير الإسرائيلي توضيح ما إذا كانت الصفقة ستضمن مفهوم "حل الدولتين"، ولفت إلى أنه لا يعرف تفاصيل الخطة ولكنه يعلم أنها "باتت مكتملة"، على حد قوله.

(الأناضول)