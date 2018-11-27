انطلاق جنازة يارا أيوب ضحية جريمة القتل في الداخل

القدس- وطن: انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع الفتاة يارا نشأت أيوب (16 عاماً)، ضحية جريمة القتل التي وقعت في قرية الجش يوم الجمعة الماضي، وذلك انطلاقاً من منزل عائلتها في القرية، عقب وصول جثمانها، في وقت سابق، من معهد الطب العدلي "أبو كبير".

واستقبلت جماهير غفيرة في قرية الجش، مساء اليوم، جثمان الفتاة أيوب، وانطلق الجمع في مسيرة احتجاجية ضد العنف، جابت شوارع القرية وصولا إلى المركز الجماهيري.

وشارك في المسيرة الاحتجاجية آلاف من داخل قرية الجش بالإضافة إلى العشرات من الناشطين الذين قدموا من البلدات العربية المجاورة، وسط استنكار واسع للعنف والجريمة.