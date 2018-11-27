الغارديان: مديرة CIA منِعت تقديم معلومات للكونغرس حول مقتل خاشقجي

وطن- وكالات: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن متحدثين بالعربية استمعوا الى تسجيل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "وأبلغونا بمضمونه ولم استمع إليه لأني لا أتحدث العربية".

من جهته، أكد البيت الأبيض أنه لم يجرِ التيقن "من أية معلومات من الأجهزة الاستخباراتية من شأنها أن تربط مباشرة ابن سلمان بقتل خاشقجي"، في حين أن صحيفة "الغارديان" البريطانية أشارت إلى أن البيت الأبيض منع مديرة "سي آي ايه" جينا هاسبل من تقديم إحاطة للكونغرس حول مقتل خاشقجي.

وفي سياق آخر، أشار بولتون إلى أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لا يخطط لعقد لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقال البيت الأبيض في السياق عينه أن ترامب "لا يستبعد التواصل مع ولي العهد السعودي لكن جدول برنامجه في قمة العشرين مزدحم".

بولتون أكد أن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان القضايا الأمنية والاقتصادية والشرق الأوسطية على هامش القمة.