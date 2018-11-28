الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بعملية دهم في طولكرم بحثاً عن نعالوة

طولكرم -وطن: شهدت مدينة طولكرم وبلدات ومخيمات تابعة لها فجر الأربعاء، حملة مداهمات واسعة شملت اعتقالات، في إطار البحث عن المطارد أشرف نعالوة.

وداهمت أعدادًا كبيرة من قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم وضاحية ذنابة وبلدتي عتيل وكفر اللبد في القضاء وشنت مداهمات وعمليات تفتيش.

وشن الاحتلال حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين عرف منهم: المحرر حاتم حافظ فقها، ونجله قسّام، بعد مداهمة منزلهما في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وحسن هويدي، والمحرريْن عدنان أحمد الحصري ونجله مصعب، بعد مداهمة منزلهما في مخيم طولكرم.