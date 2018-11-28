الاحتلال يهدم مبنى سكنيا ويعتدي على مواطنين في القدس

القدس-وطن: شرعت بلدوزرات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، صباح اليوم الأربعاء، بهدم مبنى سكنيا في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة (الحارة الفوقا) بحجة البناء دون ترخيص يعود لعائلة المغربي المقدسية.

وقال الناشط المقدسي راسم عبيدات، إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال والوحدات الخاصة رافقت جرافات البلدية العبرية، ووفّرت لها الحراسة والحماية، وضربت طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة، وأغلقت شوارع رئيسية وفرعية، واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح.