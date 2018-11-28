حزب الشعب يدين بشدة حملة الاعتقالات في القدس ويؤكد على وحدة الجهود الوطنية في التصدي للاحتلال

القدس- وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن "استنكاره الشديد لحملة الاعتقالات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال ضد شعبنا الباسل في مدينة القدس المحتلة والتي طالت أكثر من أربعون مواطناَ مقدسياَ على رأسهم الاخ عدنان غيث محافظ القدس".

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، تضامنه مع المعتقلين ومع كل شعبنا في مدينة القدس المحتلة، مضيفاَ أن هذه الممارسات التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وتأبيد احتلالها، وطرد أهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال والصمود والتمسك بكامل حقوقه الوطنية المشروعة.

وفيما طالب الحزب القيادة والحكومة الفلسطينية بإتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تعزيز صمود شعبنا في مدينة القدس المحتلة، شدد على ضرورة تعزيز وحدة الجهود الوطنية في التصدي لقمع الاحتلال ومخططاته الاجرامية في عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة.