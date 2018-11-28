مفوضية المنظمات في فتح: "العليا" تنكر حق العمال في التظاهر، والقضاء يرد بصورة عن قرار المحكمة

رام الله- وطن: قالت مفوضية المنظمات الشعبية إنها "تنظر بقلق شديد إلى خطورة موقف محكمة العدل العُليا من حق العمّال في المؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات، بالإضراب عن العمل".

وأضافت المفوضية في بيان لها، الأربعاء، وصل وطن، إن "هذا الحق الذي كفله الميثاق الوطني الفلسطيني وقانون العمل والاتفاقيات الإقليمية والدولية، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان".

وقالت المفوضية "لقد لاحظت المفوّضية أنّ محكمة العدل العُليا بهيئتها الحالية، تنكر هذا الحق على العمّال وتُحابي المؤسسات الرسمية والأهلية وتُصدر قراراتها دون اتباع الأصول المهنية والقانونية بما يخالف قوانين تشكيلها".

وأكدت المفوضية "موقفها الثابت في دعمها وتأييدها بحقوق الطبقة العاملة بالإضراب الذي يهدف إلى رفع الظلم والحيف عن عمّالنا أيقونة الثورة وشرارتها".

وأشارت بهذا الصدد وعلى وجه الخصوص إلى القرار الصادر عن محكمة العدل العُليا في الطعن رقم 392/2018 والذي صدر بما يخالف الأصول القانونية والمهنية وغيرها من القرارات الأُخرى".

وأكدت المفوضية أن "عمال فلسطين حماتها و حراس بقائها و لا يجوز لأحد المس بهم و بحقوقهم".

وفي رده على البيان، اكتفى مجلس القضاء الأعلى بتزويد وطن بنسخة عن قرار المحكمة (392/2018)، والذي يخص موظفي بلدية أريحا، إذ قررت المحكمة العليا بتاريخ (22/11/2018) وقف وإلغاء الإضراب الصادر عن نقابة عمال وموظفي بلدية أريحا.