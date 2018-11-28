قوات الاحتلال تقطع اسلاك الأذان الموحد في قرية الخان الأحمر

رام الله - وطن: اقدمت قوات الاحتلال على قطع الاسلاك الرابطة لشبكة الاذان الموحد في مسجد قرية الخان الاحمر.

واستنكر وزير الاوقاف يوسف ادعيس مساء اليوم الاربعاء قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بقطع ألاسلاك الرابطة لشبكة الأذان الموحد في مسجد قرية الخان الأحمر.

وقال ادعيس بأن انتهاكات الاحتلال لحق المسلمين في قرية الخان الأحمر في العبادة من خلال محاولة عدم إسماعهم الأذان الداعي لأداء الصلوات الخمس، ما هو إلا إضافة إلى الملف الأسود لانتهاكات الاحتلال المتعلقة بالجوانب الدينية التي لم تتوقف ليوم واحد، وما نيته تركيب مصعدٍ كهربائي في المسجد الإبراهيمي الذي يضر ببنيته المادية والتراثية، واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، وغيرها من الانتهاكات إلا دليل واضح على هذا الأمر.

وطالب ادعيس منظمات حقوق الإنسان التي تكفل حق الانسان في القيام بعبادته على الوجه الصحيح بإدانة هذا الأمر المستهجن والمرفوض دينياً وخلقياً وإنسانياً.

كما ناشد ادعيس المجتمع الدولي بضرورة إيقاف الاعتداءات اليومية من قبل هذا الاحتلال على الإنسان الفلسطيني وعلى أرضه وبيته، ومقدساته.