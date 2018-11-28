حزب الشعب يستنكر قيام وزارة التربية والتعليم بتزوير التاريخ وتجاهل دور الحزب في مسيرة النضال الوطني

رام الله - وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه واستنكاره الشديدين لقيام وزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتنكر لنضالات الحزب الشيوعي الفلسطيني (حزب الشعب - حاليا) ودوره الكفاحي البارز في قيادة الانتفاضة الكبرى ومشاركته الفاعلة في القيادة الوطنية الموحدة وكافة فعاليات وأنشطة الانتفاضة مقدما عشرات الشهداء والجرحى وآلاف المعتقلين.

واعتبر حزب الشعب في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، ان قيام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية باعتمادها كتاب الدراسات التاريخية للصف الثاني عشر الذي يتجاهل دور الحزب الشيوعي الفلسطيني (حزب الشعب - حاليا) في مسيرة كفاح شعبنا وخلال الانتفاضة الكبرى على وجه الخصوص، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان دائرة إعداد المناهج بشكل خاص تجهل التاريخ الوطني الحقيقي لشعبنا ولحركته الوطنية، الأمر الذي يتطلب الوقوف أمامه بمسؤولية مهنية ووطنية عالية.

وأضاف الحزب في تصريحه، يقول: إن من يسهل عليه التنكر لتاريخ الشيوعيين وكفاحهم وتضحياتهم خلال مسيرة كفاح شعبنا سيسهل عليه ذلك فيما يتعلق بمسيرة شعبنا وتضحياته بما فيها تضحيات منظمة التحرير وفصائلها المختلفة.

وأهاب الحزب بالوزير د.صبري صيدم بالوقوف بجدية أمام ذلك والقيام بالمراجعات الضرورية للكتاب المذكور، وإجراء التعديلات اللازمة لإصلاح هذا الخلل الكبير، وأي خللاَ آخر في المنهاج الفلسطيني .