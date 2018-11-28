واشنطن تطالب السلطة بالافراج عن معتقل يحمل جنسيتها متهم بتسريب املاك للمستوطنين

وطن: طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بالإفراج عن فلسطيني، معتقل بتهمة بيع عقار في مدينة القدس الشرقية للمستوطنين .

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، في تغريدة على حسابه في تويتر ، اليوم الأربعاء، إن عصام عقل، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، معتقل لدى السلطة الفلسطينية منذ شهرين.

وكتب فريدمان تحتجز السلطة الفلسطينية المواطن الأمريكي عصام عقل في السجن منذ شهرين، وهو مشتبه بارتكاب (جريمة)؟ بيع أرض لليهود .

وأضاف فريدمان إن سجن عقل مناقض لقيم الولايات المتحدة ولجميع الذين ينادون بقضية التعايش السلمي، نطالب بإطلاق سراحه الفوري .

وكان عقل، من سكان القدس الشرقية، قد استدعي للتحقيق لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية بعد أنباء ترددت عن بيعه عقار في البلدة القديمة من مدينة القدس لمستوطنين إسرائيليين.

وقد اعتقلت الشرطة الاسرائيلية خلال اليومين الماضيين 44 من نشطاء حركة فتح في مدينة القدس، بتهمة العمل لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة العاشرة الإسرائيلية، إن لهذه الاعتقالات صلة برفض السلطة الفلسطينية الافراج عن عقل.

ورأت حركة فتح في هذه الاعتقالات محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف التحقيقات في شبهات بيع ممتلكات في القدس لمستوطنين إسرائيليين.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب رسمي فلسطيني على هذا الطلب الأمريكي.

وأوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الادارة الأمريكية منذ نهاية العام الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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