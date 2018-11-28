مصدر إسرائيلي: الجنائية الدولية لا تعارض إخلاء خان الأحمر

وطن: تلقت حكومة الاحتلال رسالة من مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مفادها أنه "لا يوجد أي مشكلة قضائية من ناحية القانون الدولي في تهجير قرية خان الأحمر".

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، روعي شايندورف، أجرى، مؤخرا، لقاءات في لاهاي، عرض فيها نية إسرائيل تهجير قرية خان الأحمر.

ونقل عن مصدرين سياسيين قولهما إنه في المحادثات تبين أن "الإخلاء (التهجير) ممكن".

يذكر في هذا السياق، أن "إذاعة الجيش" كانت قد أفادت، هذا الأسبوع، بأن المستوى السياسي معني بتأجيل عملية الإخلاء لعدة أسابيع، نظرا لأن المدعية العامة في لاهاي تنوي، قريبا، إصدار تقرير بشأن وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت الإذاعة أن المستوى السياسي الإسرائيلي معني بتخفيف الانتقادات لإسرائيل قبل نشر التقرير.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يتم تهجير وهدم قرية خان الأحمر في الشهر الماضي، إلا أن نتنياهو قرر تأجيل عملية تهجير السكان لعدة أسابيع، بداعي استكمال المفاوضات مع سكان القرية.

وجاء هذا القرار بعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من أن تهجير السكان بالقوة سيمس بالمكانة الدولية لإسرائيل، ويعرض الحكومة ووزراءها لشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

عرب 48