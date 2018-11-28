10 قتلى في هجوم على مجمع أمني بريطاني في العاصمة كابول

وطن: دوى انفجار كبير مساء الأربعاء، وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 19 في هجوم على مجمع لمجموعة (جي.4.إس) الأمنية البريطانية في العاصمة كابول الأربعاء.

وذكر مسؤول بوزارة الداخلية أن عددا غير معلوم من المسلحين دخلوا المجمع، بعد أن انفجرت سيارة ملغومة قرب المنشأة واشتبكوا مع قوات الأمن.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن "دوى انفجار سمع قرب المطار في وسط العاصمة الأفغانية كابول"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأشار المسؤولون إلى أن "الانفجار استهدف على ما يبدو منطقة قريبة من مجمع لمتعاقدين أمنيين قرب مطار المدينة".

ويأتي الانفجار بعد ساعات من حديث الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمام مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في جنيف، عن خطط للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد في وقت سابق إنه "من المبكر للغاية الحديث عن نوع الانفجار وهدفه بالتحديد".

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مراسلها قوله إن "الانفجار استهدف مركزا بريطانيا شرقي العاصمة الأفغانية كابول".