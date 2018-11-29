الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: شنَّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالاتٍ ومداهمات واسعة خلال اقتحامات لها طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وجرى اعتقال الاسير المحرر الشاب عمير سلامة، من منطقة رفيديا غربي مدينة نابلس، فيما جرى اقتحام بلدة سبسطية للمرة السادسة خلال اسبوع.

وشهدت قرية قريوت جنوب مدينة ‎نابلس مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، تخللها اطلاق قنابل الصوت.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب حازم لدادوة من منزله في بلدة المزرعة الغربية برام الله و الفتى جعفر محمود صفا، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية كفر مالك ، كما جرى اقتحام بلدة سلواد.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال الشاب "عثمان عرفة" على حاجز "الكونتينر" شمال شرق ‎المدينة، وتعرضت مدينة طولكرم وطمون لاقتحامات مشابه.

كما تم دهم منزل المواطن هاشم الرجبي، في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وتخريب محتوياته.

وداهمت قوة احتلالية مطبعة "أصايل يافا" قرب مديرية الداخلية في مدينة قلقيلية اعقبها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، واعتقلت المواطن عيس عامر.