لأكثر من شهر.. الاحتلال يستمر باغلاق مدخل قرية دير أبو مشعل

رام الله- وطن: تستمر قوات الاحتلال في إغلاق مداخل قرية دير أبو مشعل يومياً وعلى مدار أكثر من شهر

قال فواز البرغوثي، نائب رئيس المجلس القروي، إن العقوبات الممنهجة وممارسات الاحتلال القمعية أصبحت تمارس يومياً بحق أهالي قرية دير أبو مشعل دون استثناء ودون رحمة فهناك مرضى بأمراض مزمنة وبحاجة ماسة للوصول للمستشفيات وهناك معلمين من خارج القرية يعملون بمدارسها وآخرون من القرية يعملون في مدارس القرى المجاورة فيحرم المريض من الوصول لتلقي العلاج والطالب من حقه في التعليم، والعامل أو الموظف من الالتحاق بعمله.

وناشد البرغوثي، المؤسسات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان للنظر لمأساة قرية فلسطينية 4500 نسمة يعانون من عنجهية الاحتلال وممارساته الهمجية التي تمارس ضد أبناء دير أبو مشعل صغاراً وكباراً.