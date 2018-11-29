نقيب الصيادين لـوطن: الاحتلال يعتزم الإفراج عن مراكب لصيادين من غزة

غزة- وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الإفراج عن عدد من مراكب الصيد الفلسطينية المحتجزة لديه منذ أكثر من 3 سنوات.

وقال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، لـوطن للانباء، أن الاحتلال سيُفرج اليوم عن نحو 23 مركب لصيادين من قطاع غزة كان يحتجزها في ميناء "أسدود"، بعد مصادرتها قبل 3 سنوات .

وأضاف عياش، من بين المراكب التي سيفرج عنها مراكب صيد كبيرة، واخري صغيرة (حسكات) مع مشغل كهربائي لها.

وتتكرّر اعتداءات الاحتلال بحقّ صيادي القطاع بصورة يوميّة، ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم أو إعطابها.

كما يدفع اعتداء قوات الاحتلال الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عملٍ حرصًا على سلامتهم.