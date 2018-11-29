الاحصاء: إنخفاض أسعار المنتج خلال الشهر الماضي

رام الله- وطن: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 1.20% خلال شهر تشرين الأول الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام 103.77، مقارنة ب 105.03 خلال شهر الذي يسبقه (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، بهذا الخصوص، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 1.37%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 104.12 خلال شهر تشرين أول 2018 مقارنة ب 105.57 خلال شهر أيلول 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وحسب البيان:

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.22%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.52 خلال شهر تشرين أول 2018 مقارنة بـ 100.30 خلال شهر أيلول 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 7.17%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.86%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 7.95%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجاته بمقدار 7.71%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجبس بمقدار 5.18%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 4.32%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 2.51%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.78%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الأثاث بنسبة 2.29%.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تشرين أول 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.53%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 1.40%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 5.09%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 5.92%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.35%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الحمضيات بمقدار 15.14%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 1.90%.