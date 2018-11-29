حماس ترد على فتح: جاهزون في أي وقت

وطن: قالت حركة حماس إنها مستعدة لإجراء انتخابات شاملة، ردا على دعوات أطلقتها حركة فتح إجراء انتخابات، متهمة المجلس التشريعي الحالي بأنه فاقد للشرعية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تغريدة عبر "تويتر" قائلًا: إن "اعتبار قيادة فتح المجلس التشريعي فاقدا للصلاحية هو قلب للحقائق، ومحمود عباس فقد شرعيته ولا يحق له التحكم في صناعة القرار أو توزيع الأموال الفلسطينية".

وأضاف أبو زهري، "نحن جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لإنهاء عملية القرصنة التي تمارسها قيادة فتح".

ويأتي هذا الرد، بعد ان دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ لعقد انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني بسبب "فقدانه شرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات".

وهاجم الشيخ في بيان له الخميس، حركة حماس قائلًا: "إن المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والمعطل بحكم الانقلاب الحمساوي عام 2007، بعد أن انقلبت حماس على نفسها وعلى الشرعيات السياسية والقانونية، وحولته إلى مجلس حزبي تنظيمي يخضع لأجندات خاصة تقتل روح وجوهر عمل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، ما يعني فقدان المجلس لشرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات".

وأضاف: "أمام استمرار هذا الانقلاب وفشل كل دعوات إنهاء الانقسام للأسف الشديد، أصبح من المهم جدًا العودة إلى صناديق الاقتراع وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي في ظل غياب وانتهاء دور المجلس الحالي".