إيرلندا تتوجه لمقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله- وطن: أثنى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، على قرار مجلس الشيوخ الايرلندي المصادقة على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر مجدلاني، لدى لقائه في رام الله سفير ايرلندا لدى السلطة الفلسطينية جوناثان كونلون اليوم الخميس، خطوة مجلس الشيوخ الايرلندي بأنها "هامة وشجاعة وتعبر عن قرار سياسي حكيم".

وقال إن هذه الخطوة "تنسجم مع القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وأن أي حصار للاستيطان والمستوطنات هو دعم لحل الدولتين".

وجدد الدعوة لإيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك "يساهم في دعم عملية السلام وليس كما تدعي إسرائيل بأنها تضر بها".

ونقل البيان عن كونلون قوله إن بلاده تدعم وبقوة حل الدولتين، ومع قرارات الشرعية الدولية، وإن العلاقات الايرلندية الفلسطينية في تطور دائم، وهناك مشاورات سياسية متواصلة، وإن الأوضاع في المنطقة والتوتر من شأنه أن يؤثر على المنطقة بأسرها.