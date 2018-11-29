الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد والد أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان"

القدس- وطن: قدمت النيابة العامة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة العسكرية ضد وليد أبو شيخة (نعالوة)، والد أشرف نعالوة منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان"، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

ولم تقبض سلطات الاحتلال على أشرف نعالوة حتى اليوم.

ونسبت النيابة العسكرية لوليد نعالوة عدم منع العملية وتشويش مجرى التحقيق، وبحسب لائحة الاتهام فإن والد نعالوة كان يعلم أن ابنه يتدرب على إطلاق النار بسلاح موجود بحوزته وأنه ينوي تنفيذ عملية، وأنه سعى إلى بيع سيارة ابنه من أجل إخفائها، لكنه خبأها في نهاية الأمر بعد عدم نجاحه في بيع السيارة.

وطالبت النيابة العسكرية، اليوم، تمديد اعتقال وليد نعالوة حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.

ولا تزال قوات الاحتلال تطارد أشرف نعالوة منذ عملية إطلاق النار، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونعالوة من سكان ضاحية شويكة في مدينة طولكرم.

وكانت النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام، منتصف الشهر الحالي، ضد والدة وشقيق أشرف نعالوة، واتهمتهما بعلمهما بوجود سلاح بحوزة ابنها وأنه تدرب على استعماله، وأنه قبل أسبوعين من العملية أبلغها ابنها بنيته تنفيذ عملية وأنه يعتزم الاستشهاد، وأضافت لائحة الاتهام أن الوالدة أبلغت شقيق نعالوة، وأنهما لم يحاولا منعه من تنفيذ العملية.

كذلك تنسب لائحة اتهام للشقيق تهمة تشويش مجريات المحكمة، وأنه حاول إخفاء جهاز تسجيل لكاميرات الحراسة في بيت العائلة في ضاحية شويكة في مدينة طولكرم.

وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت في وقت سابق لوائح اتهام ضد أشخاص آخرين بادعاء علمهم بنية نعالوة تنفيذ عملية ولم يمنعوه.