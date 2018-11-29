الاحتلال يقرر معاقبة جنوده بعد حادثة "قصف الباص"

وطن- وكالات: قال موقع "والا" العبري، إن رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت سيتخذ عدد من القرارات الهامة في أعقاب استهداف الباص قبل أسبوعين.

وأضاف الموقع أن أيزنكوت لن يكتفي بالإجراءات التحذيرية ضد ضباط جيش الاحتلال الصغار اللذين تواجدوا في المكان لحظة العملية.

وبحسب الموقع العبري فإن التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال حول العملية أكدت وجود سلسلة من الأخطاء لدى الجيش في الحدث.

وتناولت الأخطاء التجهيزات والإستعدادات التي اتخذتها قوات جيش الاحتلال قبل العملية حيث كان من المتوقع رد المقاومة على حدث خانيونس، وأكدت التحقيقات وجود أخطاء أيضاً في الأوامر التي صدرت عن الضباط في نفس اليوم.

يذكر أن المقاومة أطلقت صاروخ كورنيت تجاه الباص أثناء تواجده في منطقة النصب التذكاري شمال قطاع غزة، وأسفرت العملية عن إصابة عدد من الجنود أحدهم بجروح خطيرة.