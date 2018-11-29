تمديد إعتقال محافظ القدس عدنان غيث بحجة إستكمال التحقيقات

القدس- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، قراراً بتمديد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى يوم الأحد المقبل، ونائب أمين سر حركة فتح اقليم القدس عادل ابو زنيد حتى يوم الاثنين، بحجه أن هناك آخرين سيتم اعتقالهم لاستكمال التحقيق.

ويعتبر هذا الاعتقال الثالث من نوعه لمحافظ القدس، خلال الشهر الجاري، وذلك بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال نهاية الشهر الماضي، ليتم الإفراج عنه بعد حوالي أسبوع.

كما فرضت سلطات الاحتلال حظر السفر والتنقل على وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، والمحافظ غيث، وحرمانهما من الحق في السفر.

يذكر أن سلطات الاحتلال مددت في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي اعتقاله لـ96 ساعة، وقامت بتحويله إلى محكمة "عوفر" العسكرية قرب رام الله.

كما أصدر ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" قرارا عسكريا في الثامن من الشهر الجاري بحق غيث، يقضي بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على "أمن الدولة"، وإعطائه 72 ساعة للاعتراض على القرار، واستدعائه في اليوم الذي يليه لاستكمال التحقيق.