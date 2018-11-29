البراق سيضاء بشمعدان تهويدي لمدة 8 أيام !

القدس- وطن: نصبت ما تسمى"منظمة تراث الحائط الغربي" اليهودية، اليوم الخميس، شمعداناً ضخماً في ساحة حائط البراق، استعداداً لما يسمى بـ"عيد الحانوكاة" العبري.

وأعلنت المنظمة أنها ستضيء الشمعدان على مدار 8 أيام، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك تزامناً مع دعوات جماعات الهيكل المزعوم لاستباحة المسجد الأقصى وتكثيف اقتحامه وأداء شعائر وطقوس تلمودية فيه، وسط دعوات عدة مجموعات ومنظمات يهودية متطرفة أخرى لإدخال الشمعدان للأقصى والاحتفال بالعيد اليهودي في ساحاته.