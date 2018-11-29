فيديو| قطع التيار الكهربائي عن المعتصمين برام الله رفضاً لقانون الضمان

رام الله- وطن: ما إن تجمهر الآلآف مساء اليوم الخميس، في رام الله، معلنين اعتصام لثلاثة أيام على دوّار المنارة رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، جرى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة.

واحتشد الآلآف بعد دعوات من الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان، حيث دعا لاستمرار الاعتصام حتى السبت القادم.

وهتف المشاركون بعبارات تدعو لإسقاط القانون بصيغته الحالية وإنصاف العمال.

وينصّ القانون على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.

ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.