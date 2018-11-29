ترامب يلغي اجتماعه مع بوتين

القدس- وطن: أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اجتماعا مقررا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقال إن إلغاء اللقاء يأتي على خلفية مصادرة روسيا لسفن أوكرانية.

وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الخميس، إنه "بعد قراءة التقرير حول الحادث في مضيق كيرتش واستناداً إلى عدم إعادة السفن والبحارة من روسيا إلى أوكرانيا، فقد قررت أنه من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المقرر مسبقا في الأرجنتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأتطلع إلى قمة ذات معنى مرة أخرى بمجرد حل هذا الوضع".

وأعلن الكرملين أنه لم يتلق تأكيدا لإلغاء ترامب قمته مع بوتين، إلا أن "ثبوت ذلك يعني أنه سيحظى بوقت إضافي لعقد لقاءات مفيدة في الأرجنتين"، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم، تعليقا على إلغاء ترامب لقاءه مع بوتين خلال قمة "G20" في الأرجنتين: "إننا في الطائرة بالطريق إلى الأرجنتين. وحتى الآن رأينا فقط التغريدة والتقارير الإعلامية، ولا تتوفر لدينا معلومات رسمية".

وأضاف بيسكوف "لكن إذا كان هذا الأمر حقيقيا، فهذا يعني أن الرئيس بوتين سيحظى بعدة ساعات إضافية في جدول الأعمال لعقد لقاءات مفيدة على هامش القمة".