هيئة مسيرات العودة تحذر الاحتلال من استمرار مماطلته بتخفيف الحصار

غزة- وطن: حذر عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، "إسرائيل" من استمرار تنصلها ومماطلتها في إجراءات تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال أبو ظريفة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: " في حال استمرت إسرائيل في تنصلها إزاء تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، فإن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تُفكر في العودة مجددًا إلى استخدام الأدوات السلمية التي ابتكرها الشبان الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال".

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية تنعقد بشكل دوري لتقييم الوضع، وبحث مدى التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

وأوضح أن وتيرة تخفيف الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع تسير ببطء، محملًا بالوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التباطؤ.

وأضاف أن هذا التباطؤ في تخفيف الحصار يخلق أجواءً سلبية، ويدفع هيئة مسيرات العودة لدراسة خطوات أخرى وتعزيز الحراك الجماهيري على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والعودة لاستخدام الأدوات السلمية، وذلك من أجل تهيئة المناخ لجهود تثبيت الهدوء وإنهاء الحصار.

وأكد أبو ظريفة استمرار الجهود الدولية لتثبيت التهدئة مقابل رفع الحصار عن غزة، مشددًا على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها وكسر الحصار نهائيًا عن القطاع.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن" الفصائل في غزة ستدرس خلال الساعات القادمة تعزيز المظاهرات على طول الشريط الفاصل مع قطاع غزة، في حال استمرت إسرائيل في تأخير تخفيف الحصار".