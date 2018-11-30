اعطبوا المركبات وخطوا شعارات.. قرية الجبعة محط استهداف المستوطنين الليلة

بيت لحم- وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين، في منتصف الليلة الماضية، قرية الجبعة غرب بيت لحم، واعتدت على مركبات المواطنين ومسجد.

وأوضح المواطن هلال مشاعلة لـ وطن أن المستوطنين اقتحموا القرية، وخطوا شعارات عنصرية على المركبات وعلى أحد مساجدها، فيما أعطبوا اطارات مركبات.

وأضاف: "تفاجأنا صباح اليوم الجمعة عندما استيقظنا، باعطاب اطارات 8 مركبات للمواطنين بشكل كامل، وكتابة شعارات عنصرية معناها "انتقام بيت عان" مشيراً الى أنها اسم مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين بجانب قرية الجبعة".

وأشار لـ وطن مشاعلة أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على القرية، حيث تشابهت هذه الحادثة مع أخرى وقعت قبل نحو عامين، عندما أقدم المستوطنون على حرق جزء من أحد مساجد القرية.